



В ГУР идентифицировали пилотов РФ, обстреливающих Украину из "Ту"-шек

29 действующих и два ликвидированных – украинская разведка установила фамилии именно стольких российских пилотов, которые обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС и Ту-160.



"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД) командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс" Саратовская область), причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины", – говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины Telegram-канале.



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В украинской разведке уточнили, что в состав 22 ТБАД входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

121 тбап – в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

52 тбап – в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.