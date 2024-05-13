В ГУР идентифицировали пилотов РФ, обстреливающих Украину из "Ту"-шек
29 действующих и два ликвидированных – украинская разведка установила фамилии именно стольких российских пилотов, которые обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС и Ту-160.
"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД) командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс" Саратовская область), причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины", – говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины Telegram-канале.
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В украинской разведке уточнили, что в состав 22 ТБАД входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:
- 121 тбап – в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;
- 52 тбап – в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Установлен также личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту. -160).
"Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории РФ", – подчеркивают в ГУР.
С более подробным списком идентифицированных российских пилотов можно ознакомиться 👉 ТУТ.
Напомним, недавно ГУР МО Украины опубликовало список пилотов войск РФ, которые обстреливают Украину "Кинжалами".