



Новый министр обороны России “проповедует” “модернизированный консерватизм”

Издание The Moscow Times представило 65-летнего потомственного экономиста Андрея Белоусова на посту министра обороны России.



Белоусов считает главной задачей российских властей не развитие экономики, а обретение ”суверенитета” и сохранение традиционных христианских ценностей, от которых отказался Запад.



В этой “новой” концепции российский народ следует перепрошить “собственным культурным кодом” (т.е. до сих пор его не было?), что должна обеспечить развязанная Путиным крупнейшая в Европе война и повсеместное распространение новой идеологии “модернизированного консерватизма”.



