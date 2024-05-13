



WP: В Мексике более 20 кандидатов на местных выборах были убиты

Издание The Washington Post выпустило материал, в котором рассказано о ходе местных выборов в Мексике.



Местные выборы в Мексике стали самыми смертоносными в новейшей истории государства. Более двух десятков кандидатов были убиты накануне голосования 2 июня, сотни выбыли из гонки, из них более 400 обратились в федеральное правительство с просьбой предоставить им гарантии безопасности.



Наркомафия хочет поставить "своих людей" в местных органах власти, чтобы те могли лучше эксплуатировать мексиканские общины. Когда-то картели занимались в основном доставкой наркотиков в США, теперь они также занимаются контрабандой мигрантов, вымогательством у предпринимателей и получением контрактов для подконтрольных им фирм. Они хотят назначать начальников полиции и директоров коммунальных служб городов.



Ситуация в некоторых мексиканских регионах дошла до того, что наркокартели могут решать, кто может въезжать в город, или даже что люди могут говорить вслух.

