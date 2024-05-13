



В Германии дефицит рабочей силы

Из-за нехватки рабочих кадров на производствах экономика Германии ежегодно теряет около 50 млрд евро.



Это следует из доклада Института немецкой экономики в Кельне. При этом и без того тяжелая ситуация с дефицитом персонала в ближайшие годы лишь усугубится.



В прошлом, 2023 году, по данным статистики, в Германии были вакантными 570 000 рабочих мест. Множество предприятий не может реализовать свою мощность из-за ненаполненности рабочих точек. "Они могли бы производить больше, но у них не хватает сотрудников", констатируют эксперты института.



"Для снижения дефицита кадров нужны в первую очередь квалифицированные иммигранты", - полагают экономисты. Они также считают особенно целесообразным продление срока трудовой занятости персонала старшего возраста. "Предприятиям следует пытаться удерживать опытных сотрудников привлекательными предложениями", - советует Институт немецкой экономики.

