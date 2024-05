Пропалестинская студентка Колумбийского университета порвала свой диплом

Церемония вручения дипломов в Колумбийском университете в Нью-Йорке была омрачена отвратительной выходкой пропалестинской студентки.



Девушка вышла в момент вручения на сцену в наручниках и в куфие. После того, как ей вручили диплом она его разорвала.



Палестинские каналы в восторге...

Columbia University pro-Hamas student today ripped up her diploma right after receiving it.



Israel will certainly now surrender and give their country to invaders after seeing this amazing act of defiance!



These activists are such useless narcissists.