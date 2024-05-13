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В Кремле хотят вписать экономику силового блока в экономику страны
13.05.2024 06:44 Алина Груднева

В Кремле хотят вписать экономику силового блока в экономику страны

В Москве на фоне кадровых перестановок считают необходимым вписать экономику силового блока и минобороны РФ в экономику страны.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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"Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", - отметил Песков.

Напомним, что Владимир Путин решил вместо Сергея Шойгу назначить на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова.

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