



В Кремле хотят вписать экономику силового блока в экономику страны

В Москве на фоне кадровых перестановок считают необходимым вписать экономику силового блока и минобороны РФ в экономику страны.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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"Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", - отметил Песков.



Напомним, что Владимир Путин решил вместо Сергея Шойгу назначить на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова.