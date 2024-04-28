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В Набережных челнах горит завод КамАз
28.04.2024 11:22 MIGnews.com

В Набережных челнах горит завод КамАз

Мощный пожар вспыхнул вблизи завода "КамАЗ" в России. В сети показали кадры с места инцидента.

Россияне в соцсетях сначала написали, что пожар возник на автосборочном заводе "КамАЗ", расположенном в городе Набережные Челны в Татарстане. Однако позже в сети написали, что якобы возле завода вспыхнул мусор.

В сети показали кадры мощного пожара. На видео заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.

"КамАЗ" - это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков.

Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.

Из открытых источников также известно, что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.



 

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