



В Набережных челнах горит завод КамАз

Мощный пожар вспыхнул вблизи завода "КамАЗ" в России. В сети показали кадры с места инцидента.



Россияне в соцсетях сначала написали, что пожар возник на автосборочном заводе "КамАЗ", расположенном в городе Набережные Челны в Татарстане. Однако позже в сети написали, что якобы возле завода вспыхнул мусор.



В сети показали кадры мощного пожара. На видео заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.



"КамАЗ" - это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков.



Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.



Из открытых источников также известно, что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.







