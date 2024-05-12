



США отразили атаку хуситов

Американские военные отразили атаку дронов йеменских хуситов в Аденском заливе и Красном море.



Об этом сообщило Центральное командование США.



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По данным CENTCOM, вечером, 10 мая, был успешно сбит дрон хуситов над Аденским заливом.



Утром следующего дня уничтожены еще три БПЛА над Красным морем. Информация о пострадавших и повреждениях кораблей не поступала.



"Эти меры принимаются для защиты свободы судоходства и обеспечения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", – отметили а США.