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США отразили атаку хуситов
12.05.2024 18:50 Алина Груднева

США отразили атаку хуситов

Американские военные отразили атаку дронов йеменских хуситов в Аденском заливе и Красном море.

Об этом сообщило Центральное командование США.

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По данным CENTCOM, вечером, 10 мая, был успешно сбит дрон хуситов над Аденским заливом.

Утром следующего дня уничтожены еще три БПЛА над Красным морем. Информация о пострадавших и повреждениях кораблей не поступала.

"Эти меры принимаются для защиты свободы судоходства и обеспечения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", – отметили а США.

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