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12.05.2024 19:46 Алина Груднева

Утопление автобуса в реке в Петербурге: водителю придумали обвинение

В России придумали обвинение водителю автобуса, который на днях рухнул в реку Мойка в Санкт-Петербурге.

Таджика обвинили в незаконной легализации мигрантов.

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"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", - сказано в заявлении СК РФ.

Водителю пассажирского автобуса может грозить до трех лет тюрьмы.

Напомним, что в результате аварии в Петербурге погибли семь человек. Суд арестовал водителя, который пострадал в результате ДТП, на два месяца.

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