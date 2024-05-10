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В Петербурге утонул пассажирский автобус: есть погибшие и пострадавшие
10.05.2024 15:11 Алина Груднева

В Петербурге утонул пассажирский автобус: есть погибшие и пострадавшие

В пятницу, 10 мая, в Санкт-Петербурге в реке утонул пассажирский автобус.

По предварительным данным, из 15 пассажиров погибли четыре человека. Водитель находится в состоянии средней степени тяжести.

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Некоторые пассажиры смогли спастись самостоятельно. По версии следствия, он не справился с управлением. Транспортное средство, протаранив несколько машин, пробив забор, рухнуло в реку.

По факту происшествия открыто дело ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек". Водителю может грозить до пяти лет тюрьмы.

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