



В Петербурге утонул пассажирский автобус: есть погибшие и пострадавшие

В пятницу, 10 мая, в Санкт-Петербурге в реке утонул пассажирский автобус.



По предварительным данным, из 15 пассажиров погибли четыре человека. Водитель находится в состоянии средней степени тяжести.



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Некоторые пассажиры смогли спастись самостоятельно. По версии следствия, он не справился с управлением. Транспортное средство, протаранив несколько машин, пробив забор, рухнуло в реку.



По факту происшествия открыто дело ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек". Водителю может грозить до пяти лет тюрьмы.



