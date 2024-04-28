



В РФ вновь отменили мероприятия на 9 мая: в Британии назвали причину

В России уже второй год отменяют шествие "Бессмертный полк" и парады на 9 мая.



В британской разведки считают, что это происходит не только из соображений безопасности.



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По мнению аналитиков, в РФ опасаются атак со стороны Украины, особенно на фоне того, что в прошлом году в районе Кремля взорвался дрон.



"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и по соображениям безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства по Украине", - предположили в разведке.