



В грузинском парламенте вновь повысят безопасность

В грузинском парламенте 13 мая намерены вновь повысить уровень безопасности.



По данным местных СМИ, на такие меры парламентарии пойдут из-за дальнейшего рассмотрения скандального закона об "иноагентах".



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Уточняется, что уровень безопасности будет повышен до "желтого". В здание парламента Грузии будут допускать, помимо избранных лиц, лишь съемочные группы телеканалов.



Параллельно с вечера 12 мая под зданием парламента будет проходить акция протеста против скандального пророссийского закона. Организаторы анонсировали, что встретят парламентариев "коридором позора".