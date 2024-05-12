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В грузинском парламенте вновь повысят безопасность
12.05.2024 19:36 Алина Груднева

В грузинском парламенте вновь повысят безопасность

В грузинском парламенте 13 мая намерены вновь повысить уровень безопасности.

По данным местных СМИ, на такие меры парламентарии пойдут из-за дальнейшего рассмотрения скандального закона об "иноагентах".

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Уточняется, что уровень безопасности будет повышен до "желтого". В здание парламента Грузии будут допускать, помимо избранных лиц, лишь съемочные группы телеканалов. 

Параллельно с вечера 12 мая под зданием парламента будет проходить акция протеста против скандального пророссийского закона. Организаторы анонсировали, что встретят парламентариев "коридором позора".

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