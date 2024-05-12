



Президент Грузии призвала отозвать скандальный закон

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала отложить отозвать закон об "иноагентах" и отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября.



Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Перенесите срок, когда этот закон должен вступить в силу к 1 ноября, то есть к периоду после 1 ноября. И пусть тот, кто придет к руководству в результате парламентских выборов, решит - этот закон российский, или он какой-то другой", - обратилась она к правящей партии.



По словам Зурабишвили, она не намерена вносить поправки в законопроект.



"Этот закон – российский, методы нашего правительства – российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра – российская", - отметила она.



Напомним, что в грузинском парламента вновь поднимают уровень безопасности до "желтого" на 13 мая в связи с обсуждениями скандального закона. Организаторы протестов обещают встретить парламентариев "коридором позора".