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Президент Грузии призвала отозвать скандальный закон
12.05.2024 20:29 Алина Груднева

Президент Грузии призвала отозвать скандальный закон

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала отложить отозвать закон об "иноагентах" и отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября.

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

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"Перенесите срок, когда этот закон должен вступить в силу к 1 ноября, то есть к периоду после 1 ноября. И пусть тот, кто придет к руководству в результате парламентских выборов, решит - этот закон российский, или он какой-то другой", - обратилась она к правящей партии.

По словам Зурабишвили, она не намерена вносить поправки в законопроект.

"Этот закон – российский, методы нашего правительства – российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра – российская", - отметила она.

Напомним, что в грузинском парламента вновь поднимают уровень безопасности до "желтого" на 13 мая в связи с обсуждениями скандального закона. Организаторы протестов обещают встретить парламентариев "коридором позора".

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