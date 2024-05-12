



Кэмерон: запрет на продажу оружия Израилю усилит ХАМАС

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал возможность запрета продажи оружия Израилю.



В интервью ВВС он отметил, что такой шаг лишь усилит террористическую организацию ХАМАС.



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По словам Кэмерона, он выступает против полномасштабной операции ЦАХАЛа в южном городе Рафиах в Газе. Тем не менее, Соединенное Королевство не последует примеру США, которые прекратили поставки тяжелых бомб Израилю.



"Просто объявив, что мы изменим наш подход к экспорту оружия, это сделало бы ХАМАС сильнее, а соглашение об обмене заложниками – менее вероятным", - пояснил он.



Кэмерон отметил, что его интересует тот факт, можно ли достигнуть результата, который "поможет людям в их жизни", в частности, в вопросе освобождения удерживаемых в Газе заложников, среди которых есть британцы.