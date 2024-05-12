В Иране подтвердили, что строят новый ядерный реактор
В Иране строят новый ядерный реактор в рамках развития ядерной программы.
Такое заявление сделал Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, новый ядерный реактор строится в городе Шираз на юго-западе Исламской Республики.
"Эта программа осуществляется для развития ядерной науки и технологий, а также исследовательской, научной и образовательной работы", - попытался "заверить" он.