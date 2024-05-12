Новости » Политика
В Иране подтвердили, что строят новый ядерный реактор
12.05.2024 19:06 Алина Груднева

В Иране подтвердили, что строят новый ядерный реактор

В Иране строят новый ядерный реактор в рамках развития ядерной программы.

Такое заявление сделал Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, новый ядерный реактор строится в городе Шираз на юго-западе Исламской Республики.

"Эта программа осуществляется для развития ядерной науки и технологий, а также исследовательской, научной и образовательной работы", - попытался "заверить" он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы