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Блинкен: США не приостанавливали поставки Израилю других боеприпасов
12.05.2024 18:58 Алина Груднева

Блинкен: США не приостанавливали поставки Израилю других боеприпасов

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг информацию о том, что США приостановили поставки Израилю других боеприпасов, кроме 3,5 тыс. авиабомб.

Такое заявление в ответ на вопрос журналистки он сделал во время интервью на CBS News.

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"Ответ на этот вопрос - нет", - сказал он.

Ранее на прошлой неделе в Пентагоне подтвердили, что приостановили поставки Израилю тяжелых авиабомб из-за операиции в Рафиахе.

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