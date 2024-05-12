



Блинкен: США не приостанавливали поставки Израилю других боеприпасов

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг информацию о том, что США приостановили поставки Израилю других боеприпасов, кроме 3,5 тыс. авиабомб.



Такое заявление в ответ на вопрос журналистки он сделал во время интервью на CBS News.



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"Ответ на этот вопрос - нет", - сказал он.



Ранее на прошлой неделе в Пентагоне подтвердили, что приостановили поставки Израилю тяжелых авиабомб из-за операиции в Рафиахе.