



На конференции в Кувейте пообещали Газе более $2 млрд

На конференции международных доноров в Кувейте пообещали выделить для Газы в рамках предоставления помощи более 2 миллиардов долларов.



Об этом сообщает информационное агентство AFP.



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Мероприятие было организовано Международной исламской благотворительной организацией (IRW) совместно с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).



Уточняется, что средства будут распределены в течение двух лет с возможностью продления. Они будут направлены на усилия по поддержке гуманитарных вопросов.

