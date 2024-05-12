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На конференции в Кувейте пообещали Газе более $2 млрд
12.05.2024 19:54 Алина Груднева

На конференции в Кувейте пообещали Газе более $2 млрд

На конференции международных доноров в Кувейте пообещали выделить для Газы в рамках предоставления помощи более 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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Мероприятие было организовано Международной исламской благотворительной организацией (IRW) совместно с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Уточняется, что средства будут распределены в течение двух лет с возможностью продления. Они будут направлены на усилия по поддержке гуманитарных вопросов.
 

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