



В США считают, что Украина может удержать линию фронта

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина способна удержать линию фронта.



Таким образом он прокомментировал наступление россиян на Харьковском направлении.



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Блинкен отметил в интервью CBS News, что многомесячная задержка с утверждением финансирования помощи Украине имела определенную цену.



"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить предоставление этой помощи. Европейцы делают то же самое. Я убежден, что Украина способна эффективно удерживать линию фронта на востоке", – считает Блинкен.