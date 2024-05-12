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В США считают, что Украина может удержать линию фронта
12.05.2024 19:30 Алина Груднева

В США считают, что Украина может удержать линию фронта

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина способна удержать линию фронта.

Таким образом он прокомментировал наступление россиян на Харьковском направлении.

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Блинкен отметил в интервью CBS News, что многомесячная задержка с утверждением финансирования помощи Украине имела определенную цену.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить предоставление этой помощи. Европейцы делают то же самое. Я убежден, что Украина способна эффективно удерживать линию фронта на востоке", – считает Блинкен.

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