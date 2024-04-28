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Байден остро подшутил над Трампом, сравнив его с ребенком
28.04.2024 15:09 Алина Груднева

Байден остро подшутил над Трампом, сравнив его с ребенком

Президент США Джо Байден остро подшутил над своим главным конкурентом на предстоящих выборах Дональдом Трампом.

По данным MSNBC, это произошло на ужине с представителями медиа в Белом доме.

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"Конечно, возраст является проблемой. Я взрослый человек, и я соревнуюсь с 6-летним ребенком", - сказал Байден.

Американский лидер также назвал "штормом" продолжающийся судебный процесс над Трампом по делу об отмывании денег.

"Я искренне не прошу вас становиться на чью-то сторону. Я прошу вас осознать серьезность момента", - добавил он, говоря о предстоящих выборах.

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