



США намерены повысить тарифы на китайские электромобили на следующей неделе

По сообщениям СМИ, президент США Джо Байден на следующей неделе объявит о новых тарифах для Китая, включая повышение пошлин на импорт электромобилей.



По данным Wall Street Journal, пошлины на китайские электромобили вырастут в четыре раза.



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Дополнительная пошлина в размере 2,5 процента распространяется на все автомобили, импортируемые в США.



Это решение является кульминацией пересмотра тарифов по разделу 301, впервые введенных в 2018 году при бывшем президенте Дональде Трампе в отношении товаров из Китая на сумму около 300 миллиардов долларов.



Ожидается, что г-н Байден направит новые пошлины на такие сектора, как электромобили, полупроводники, аккумуляторы и солнечные батареи, отказавшись от всеобъемлющего повышения, которого добивался Трамп.



Это решение является продолжением прозвучавшего в прошлом месяце призыва Байдена повысить тарифы на китайскую сталь и алюминий. Однако в настоящее время Китай экспортирует незначительное количество этих металлов в США.

