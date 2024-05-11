США намерены повысить тарифы на китайские электромобили на следующей неделе
По сообщениям СМИ, президент США Джо Байден на следующей неделе объявит о новых тарифах для Китая, включая повышение пошлин на импорт электромобилей.
По данным Wall Street Journal, пошлины на китайские электромобили вырастут в четыре раза.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Дополнительная пошлина в размере 2,5 процента распространяется на все автомобили, импортируемые в США.
Это решение является кульминацией пересмотра тарифов по разделу 301, впервые введенных в 2018 году при бывшем президенте Дональде Трампе в отношении товаров из Китая на сумму около 300 миллиардов долларов.
Ожидается, что г-н Байден направит новые пошлины на такие сектора, как электромобили, полупроводники, аккумуляторы и солнечные батареи, отказавшись от всеобъемлющего повышения, которого добивался Трамп.
Это решение является продолжением прозвучавшего в прошлом месяце призыва Байдена повысить тарифы на китайскую сталь и алюминий. Однако в настоящее время Китай экспортирует незначительное количество этих металлов в США.