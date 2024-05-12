Шольц: саммит в Швейцарии может стать шагом к миру
Предстоящий в июне саммит мира может стать "большим шагом" к миру.
По данным Tagesschau, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
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"Даже если там сейчас не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это было бы большим шагом", - отметил он.
По словам Шольца, благодаря саммиту в Швейцарии, который состоится в июне, можно будет сделать "дальнейшие шаги".