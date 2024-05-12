



Трамп: Задержка поставок оружия - "худшее предательство в истории нашей страны"

Бывший президент Дональд Трамп выступил против решения США ограничить поставки оружия в Израиль на недавнем митинге в Уайлдвуде, штат Нью-Джерси.



"В то время как Израиль продолжает вести войну с терроризмом, Кривой Джо решил не посылать ему оружие. Это одно из худших предательств союзника в истории нашей страны", - заявил он. "Я полностью поддерживаю право Израиля вести свою войну с терроризмом".



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Трамп также повторил свое неоднократное заявление о том, что он мог бы полностью предотвратить нападение. "Если бы я был в Белом доме, войны бы вообще не было", - заявил он.



"Когда я был в Белом доме, Иран был разорен, на Ближнем Востоке был мир, и мы заключили Авраамские соглашения. Все страны подписали бы их, даже Иран".

