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Трамп: Задержка поставок оружия - "худшее предательство в истории нашей страны"
12.05.2024 12:18 MIGnews.com

Трамп: Задержка поставок оружия - "худшее предательство в истории нашей страны"

Бывший президент Дональд Трамп выступил против решения США ограничить поставки оружия в Израиль на недавнем митинге в Уайлдвуде, штат Нью-Джерси.

"В то время как Израиль продолжает вести войну с терроризмом, Кривой Джо решил не посылать ему оружие. Это одно из худших предательств союзника в истории нашей страны", - заявил он. "Я полностью поддерживаю право Израиля вести свою войну с терроризмом".

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Трамп также повторил свое неоднократное заявление о том, что он мог бы полностью предотвратить нападение. "Если бы я был в Белом доме, войны бы вообще не было", - заявил он.

"Когда я был в Белом доме, Иран был разорен, на Ближнем Востоке был мир, и мы заключили Авраамские соглашения. Все страны подписали бы их, даже Иран".
 

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