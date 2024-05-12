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Мужчине пересадили генно-модифицированную почку свиньи: он не выжил
12.05.2024 17:04 Алина Груднева

Мужчине пересадили генно-модифицированную почку свиньи: он не выжил

Пациент в США не выжил после того, как ему пересадили генно-модифицированную почку свиньи.

Скончавшимся оказался 62-летний Ричард Слейман.

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Он был первым в мире пациентом, которому успешно пересадили почку.

По данным АР, он перенес операцию по трансплантации органа в Массачусетской больнице в марте 2024 года. Через две недели мужчину выписали из больницы, но почка отказала.

"Огромные усилия врачей по проведению ксенотрансплантации дали нашей семье еще семь недель вместе с Риком, и наши воспоминания об этом времени останутся в наших умах и сердцах", - отметили в больнице.

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