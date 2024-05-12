



Прокуроры требуют 40 лет тюрьмы для напавшего на мужа Пелоси

Мужчина, ворвавшийся в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ударивший ее мужа молотком, должен отбыть 40 лет тюрьмы за осуждение по федеральным статьям, которые приравниваются к террористическим преступлениям, заявили прокуроры.



В меморандуме о вынесении приговора, поданном в окружной суд США в Сан-Франциско, прокуроры заявили, что Дэвид Уэйн Де Пейп не проявил раскаяния, не заслуживает снисхождения и должен получить максимальное наказание по каждому из двух пунктов, по которым он был осужден в прошлом году.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В то время, когда экстремизм привел к нападениям на государственных и выборных должностных лиц, это дело дает возможность обратиться к другим людям, вынашивающим идеологически мотивированные насильственные мечты и планы", - говорится в меморандуме.



Вынесение приговора назначено на 17 мая.



В ноябре присяжные федерального суда признали Де Пейпа виновным в попытке похищения Пелоси, в то время спикера Палаты представителей США, и нападении на ее мужа, Пола Пелоси, причем оба преступления были совершены в связи с выполнением ею официальных обязанностей члена Конгресса.



Прокуроры рекомендовали Де Пейпу получить максимальный тюремный срок по каждому пункту - 20 лет за попытку похищения и 30 лет за нападение, причем 20 лет по второму пункту последовательно с первым, что в общей сложности составит 40 лет за решеткой.



Де Пейп ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско рано утром 28 октября 2022 года, столкнулся с ее мужем и ударил его молотком по голове, после чего вызванной на место происшествия полиции удалось усмирить злоумышленника.



Пол Пелоси, которому на тот момент было 82 года, был госпитализирован на несколько дней с переломами черепа и повреждениями кистей и правой руки.

