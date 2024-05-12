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Экс-сотрудник турецкого консульства осужден за шпионаж в Греции
12.05.2024 17:28 Алина Груднева

Экс-сотрудник турецкого консульства осужден за шпионаж в Греции

В Греции суд приговорил мужчину, рвботавшего в турецком консульстве, к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.

По данным информационного агентства Reuters, дипломата арестовали в 2020 году.

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Подозреваемый отрицает все обвинения в шпионаже. В Турции уже осудили арест, заявив, что действия греков нарушают права консульского работника.

Еще один гражданин Греции, который работал коком на пассажирском судне, курсировавшем между островами Родос и Кастелоризо, приговорен к трем годам тюрьмы.

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