



Экс-сотрудник турецкого консульства осужден за шпионаж в Греции

В Греции суд приговорил мужчину, рвботавшего в турецком консульстве, к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.



По данным информационного агентства Reuters, дипломата арестовали в 2020 году.



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Подозреваемый отрицает все обвинения в шпионаже. В Турции уже осудили арест, заявив, что действия греков нарушают права консульского работника.



Еще один гражданин Греции, который работал коком на пассажирском судне, курсировавшем между островами Родос и Кастелоризо, приговорен к трем годам тюрьмы.