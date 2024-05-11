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В случае победы Трампа вице-президентом может стать Никки Хэйли
11.05.2024 15:22 MIGnews.com

В случае победы Трампа вице-президентом может стать Никки Хэйли

Кандидатура Никки Хэйли активно рассматривается Дональдом Трампом на должность вице-президента. Об этом сообщает новостной сайт Axios.

Будь Трамп уверен, что Хэйли поможет ему победить на выборах, а также избежать возможного тюремного срока, покрыть десятки миллионов юридических счетов в случае его проигрыша, говорится в докладе.

Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и бывший посол США в ООН, в марте объявила о приостановке своей избирательной кампании.

Она сказала, что вполне вероятно, что Трамп, который неоднократно умалял ее кандидатуру, будет кандидатом от республиканцев, но не поддержала его.
 

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