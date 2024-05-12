Блинкен: США хотят убедиться, что ХАМАС не сможет управлять Газой
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль разработать "послевоенный план" относительно Газы.
По его словам, Вашингтону необходимо убедиться в том, что террористическая организация ХАМАС не сможет управлять анклавом..
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Блинкен отметил, что Израилю необходим план послевоенного управления в Газе, поскольку в противном случае возникнет вакуум, который "будет заполнен хаосом, анархией и, в конечном итоге, ХАМАСом".