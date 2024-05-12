



Эрдоган пояснил, почему отложил визит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, почему неожиданно перенем свой визит в США, где должен был встретиться с американским коллегой Джоном Байденом 9 мая.



Соответствующее заявление он сделал в интервью греческому изданию Kathimerini.



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По словам Эрдогана, перенос его визита был осуществлен из-за "несовместимости графиков обеих сторон".



"Как известно, в США скоро выборы, и график президента Байдена стал еще более плотным", – сказал Эрдоган.



По его словам, подобные встречи нужно проводить в удобное для обеих сторон время.