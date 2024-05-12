Эрдоган пояснил, почему отложил визит в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, почему неожиданно перенем свой визит в США, где должен был встретиться с американским коллегой Джоном Байденом 9 мая.
Соответствующее заявление он сделал в интервью греческому изданию Kathimerini.
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По словам Эрдогана, перенос его визита был осуществлен из-за "несовместимости графиков обеих сторон".
"Как известно, в США скоро выборы, и график президента Байдена стал еще более плотным", – сказал Эрдоган.
По его словам, подобные встречи нужно проводить в удобное для обеих сторон время.