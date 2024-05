США: полицейский застрелил темнокожего военного

Солдат элитного подразделения ВВС США, 23-летний Роджер Фортсон получил был расстрелян полицейским на пороге своей собственной квартиры. Это произошло во Флориде: женщина вызвала правоохранителей, услышав звуки борьбы в одной из квартир.



Прибывший на вызов полицейский поднялся на этаж, постучал в квартиру и представился. Это следует из видео с нагрудной камеры полицейского. Ему долго не открывали, однако, когда дверь открыли, в проеме показался человек с пистолетом в опущенной руке. Было видно, что пистолет не нацелен.









Фортсон встретил полицейского с оружием. Полицейский мгновенно начал стрелять, хотя пистолет не был направлен на него. Шесть пуль попали в тело афроамериканца, он скончался в больнице.



Фортсон владел огнестрельным пистолетом на законных основаниях. Видимо, пистолет он взял в качестве предосторожности, потому что сомневался, что к нему действительно пришел сотрудник полиции.



Начальник местной полиции Эрик Аден встал на защиту своего офицера, объяснив, что тот действовал в соответствии с инструкцией. Тем не менее расследование по этому делу было начато. Аден пообещал, что власти не будут ничего скрывать.

Another cowardly "wrong address" killing by a race soldier. This one happened in Florida, where a US Airman Roger Fortson was executed within seconds of opening his door. pic.twitter.com/slxEOyoFOz