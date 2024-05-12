Посол рассказала, как Пугачева интегрировалась в Израиле
В Израиле примадонну Аллу Пугачеву считают одной из тех репатрианток, которые успешно интегрировались.
Такое заявление в интервью кремлевскому изданию ТАСС сделала посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По ее словам, большинство россиян, переехавших в Израиль не испытывают проблем и удачно интегрировались в стране.
"Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре", - отметила дипломат.
По словам Гальперин, она лично не встречалась с Пугачевой, но помнит ее песни.