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Посол рассказала, как Пугачева интегрировалась в Израиле
12.05.2024 16:26 Алина Груднева

Посол рассказала, как Пугачева интегрировалась в Израиле

В Израиле примадонну Аллу Пугачеву считают одной из тех репатрианток, которые успешно интегрировались.

Такое заявление в интервью кремлевскому изданию ТАСС сделала посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

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По ее словам, большинство россиян, переехавших в Израиль не испытывают проблем и удачно интегрировались в стране. 

"Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре", - отметила дипломат.

По словам Гальперин, она лично не встречалась с Пугачевой, но помнит ее песни.

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