



Главком ВСУ: ситуация на фронте обострилась, РФ пытается перехватить инициативу

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский предупредил западных союзников о сложной обстановке на фронте.



"Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах", - сообщил он.



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По словам Сырского, россияне активно атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеют тактические успехи.



"Происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что рождает неоднозначное понимание ситуации", - добавил он.



