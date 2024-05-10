В Финляндии назвали единственный способ мира в Украине
Единственный способ достигнуть мира в Украине лежит через поле боя.
Такое заявление в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сделал президент Финляндии Александер Стубб.
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Он выразил надежду на то, что в следующем году будет достигнута ситуация, на основе которой можно будет проложить путь к мирному соглашению.
"Но мы пока еще мы далеки от этой ситуации. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", - подчеркнул Стубб.