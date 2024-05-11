



ВСУ сбили российский СУ-25 на Авдеевском направлении

Об этом сообщает 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.



"Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять замечательная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25", - говорится в сообщении.



Военные отметили, что оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в украинском небе, поэтому "будут падать и дальше".



Су-25 - дозвуковой штурмовик советских времен, предназначенный для поддержки наземных войск и уничтожения целей. Штурмовик оснащен авиационными пушками, авиационными бомбами, неуправляемыми ракетами "воздух-поверхность" и управляемыми ракетами "воздух-воздух".



Согласно опубликованным данным, приблизительная стоимость одного самолета Су-25 составляет 11 миллионов долларов США.

