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Зеленский поговорил с Орбаном "продолжительно и предметно"
08.05.2024 19:26 MIGnews.com

Зеленский поговорил с Орбаном "продолжительно и предметно"

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам главы украинского государства, разговор с Орбаном был "длительным и предметным".

Зеленский пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце.

"Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики", - отметил он.

Во время разговора лидеры обеих стран также "скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов".

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