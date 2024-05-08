



Зеленский поговорил с Орбаном "продолжительно и предметно"

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



По словам главы украинского государства, разговор с Орбаном был "длительным и предметным".



Зеленский пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце.



"Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики", - отметил он.



Во время разговора лидеры обеих стран также "скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов".