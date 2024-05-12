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Шольц об операции в Рафиахе: безответственно
12.05.2024 15:28 Алина Груднева

Шольц об операции в Рафиахе: безответственно

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег израильтян от операици в Рафиахе.

Об этом сообщает издание Tagesschau.

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По словам Шольца, подобные действия были бы "безответственным". Он не верит в том, что возможно провести подобную операцию "без невероятных человеческих потерь".

Относительно поставок оружия Израилю канцлер ФРГ отметил, что его правительство поставляет оружие лишь тогда, когда в отдельных случаях становится понятно, что оружие не может быть использовано в ситуациях, которые являются "спорными согласно международному праву".
 

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