



Шольц об операции в Рафиахе: безответственно

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег израильтян от операици в Рафиахе.



Об этом сообщает издание Tagesschau.



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По словам Шольца, подобные действия были бы "безответственным". Он не верит в том, что возможно провести подобную операцию "без невероятных человеческих потерь".



Относительно поставок оружия Израилю канцлер ФРГ отметил, что его правительство поставляет оружие лишь тогда, когда в отдельных случаях становится понятно, что оружие не может быть использовано в ситуациях, которые являются "спорными согласно международному праву".

