



В Украине пленного крымчанина посадят на 15 лет за госизмену

Житель Крыма, который отправился на фронт в составе оккупационной российской армии попал в украинский плен. Там выяснилось, что фигурант воевал на Запорожском направлении и участвовал в оккупационных действиях. Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.



На фронт крымчанин попал из российской колонии, где добровольно подписал контракт с Минобороны рф о прохождении военной службы.



“Его зачислили на должность стрелка в 5 батальона “шторм-V” 71 мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России и пообещали ежемесячно выплачивали более 200 тысяч рублей заработной платы”, – говорится в сообщении.



Как утверждается, фигурант выполнял приказы командиров армии России, эвакуировал раненых и погибших военнослужащих.



В феврале 2024 года мужчина попал в плен к ВСУ. Согласно сообщению, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Имя и фамилия обвиняемого в сообщении не называется.



Вот так из одной тюрьмы сиделец попал в другую.

