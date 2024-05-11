



Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая

Российское ГРУ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.

Об этом сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.



Как отмечает спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России (ГРУ).



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"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.



СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.

