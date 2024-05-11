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Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая
11.05.2024 12:57 MIGnews.com

Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая

Российское ГРУ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.
Об этом сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.

Как отмечает спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России (ГРУ).

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"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.

СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.
 

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