



Литва готова отправить своих военных в Украину “для учений”

Республика Литва заявила о готовности отправки своего контингента в Украину.



Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в комментарии Financial Times сообщила, что литовский контингент мог бы быть отправлен туда в рамках проведения учений, однако Украина об этом не просила.



Шимоните также заявила, что осознает то, что Россия расценит это как провокацию. Но, по словам литовского премьера, "если бы мы думали только об ответе России, мы бы не смогли ничего прислать".



"Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то собираются расстрелять из ядерного оружия", – сказала Шимоните.



На этой неделе Россия заявила о проведении учений с тактическим ядерным оружием вблизи границ Украины в ответ на комментарии Эмманюэля Макрона о потенциальной отправке войск в Украину.



