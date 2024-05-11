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ГУР опубликовал список пилотов РФ, которые обстреливают Украину "Кинжалами"
11.05.2024 13:42 MIGnews.com

ГУР опубликовал список пилотов РФ, которые обстреливают Украину "Кинжалами"

Разведчики узнали имена российских пилотов, которые обстреливают территорию Украины "Кинжалами". В списке 29 летчиков.

"Оперативщики и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ГУР идентифицировало семь офицеров из числа технического персонала полка.


 

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