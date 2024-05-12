



"Газпром" понес рекордные за 25 лет убытки

Российская компания "Газпром" понесла рекордные за последние 25 лет убытки, но Москва намерена еще больше обложить ее налогами.



К такому выводу пришли аналитики в британской разведке в своем ежедневном отчете.



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Уточняется, что в прошлом году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%. Аналитики считают, что прибыль будет уменьшаться к 2030 году из-за переориентации экспорта с европейских рынков.



В прошлом году компания уплатила бюджету РФ 28 млрд долларов, что представляет собой 9% от общих доходов бюджета РФ.



"Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, способствовало решению "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%", - сказано в заявлении.