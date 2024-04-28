



Россиянин убил украинцев в Германии

В Германии вечером в субботу, 27 апреля, были убиты двое граждан Украины возрастом 36 и 23 года. Полиция ФРГ подозревают задержанного 57-летнего гражданина России.



Украинских мужчин обнаружили с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау. 36-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм, а второй украинец погиб в больнице. Оба проживали в районе Гармиш-Партенкирхен.



"В рамках немедленно начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России", - отмечают в немецкой полиции.



Убийство украинцев за рубежом



В феврале этого года в Польше была убита 38-летняя украинка.



В Германии в этом году были убиты две украинки мать и дочь. Мотивом преступления послужило похищение младенца.



Пару недель назад в заброшенном здании в Варшаве нашли тела четырех мужчин. Среди них было трое украинцев и один гражданин Польши.



