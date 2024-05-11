



Иран осудил план Канады по включению КСИР в список террористических организаций

Министерство иностранных дел Ирана назвало "враждебным" недавний шаг Палаты общин Канады по причислению Революционной гвардии (КСИР) к террористическим организациям.



"Это неразумно, враждебно и противоречит принятым международным правовым стандартам", - заявил пресс-секретарь министерства Нассер Канаани, реагируя на действия канадского парламента.



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В среду Палата общин приняла не имеющее обязательной силы решение о признании КСИР террористической организацией и призвала к высылке примерно 700 иранских агентов, которые, как считается, действуют в Канаде. Это решение было принято на основании отчета комитета Палаты общин, но не обязывает канадское правительство действовать в соответствии с рекомендацией.



Несмотря на необязательный характер голосования, оно символизирует значительную политическую позицию Канады, которая наблюдала постепенное движение в сторону причисления КСИР к террористическим группировкам, к чему Канада склонялась по крайней мере с 2012 года.

