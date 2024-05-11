



Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой системы залпового огня

В последние месяцы Северная Корея ускоренными темпами проводит испытания оружия, расширяя свой военный потенциал.



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за очередными испытательными стрельбами новой системы залпового огня, которую страна планирует поставить на вооружение с этого года, сообщили в субботу государственные СМИ.



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Официальное Центральное новостное агентство Северной Кореи заявило, что проведенное в пятницу испытание подтвердило "преимущество и разрушительную силу" 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня и ее управляемых снарядов. По словам агентства, система, которую Северная Корея уже дважды испытывала в этом году, будет развернута в боевых частях в период с 2024 по 2026 год, чтобы заменить более старое оружие.

