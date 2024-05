Завод Tesla под Берлином пытались взять штурмом

Протестующие попытались взять штрумом завод Tesla под Берлином, выступающих против расширения предприятия.



По данным CNN, утром, 10 мая, компания объявила о прекращении работы в пятницу из-за акции протеста.



"Производитель электромобилей решил, что работники завода должны оставаться дома", сообщает RTL.



Люди, выступающие против планов Илона Маска увеличить более чем вдвое производственную мощность единственного завода Tesla в Европе, планировали четырехдневные протесты.



Коалиция самопровозглашенных антикапиталистических протестных групп Disrupt утверждает, что расширение предприятия потребует вырубку более 100 га леса и еще больше перегрузит местное водоснабжение.



Что примечательно, протестную группу поддерживает группировка Вулкан, которая в этом году брала на себя ответственность за поджог транформаторной будки, из-за чего было остановлено производство.



