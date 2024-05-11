"Евровидение 2024". Порядок выступления финалистов
Сегодня вечером, 11 мая состоится грандиозный финал "Евровидения".
Всего в конкурсе приняли участие 37 стран, которые были разделены пополам и боролись за место в финале в двух полуфиналах во вторник (7 мая) и в четверг (9 мая). Сегодня вечером 26 из них выступят в финале. Начало финала – в 22:00.
По данным Eurovision World, фаворитом на победу в конкурсе является Хорватия, чья песня "Rim Tim Tagi Dim", представленная группой Baby Lasagna, имеет 42-процентные шансы получить корону в этом году.
Полный порядок финала "Евровидения 2024" таков:
1. Швеция - Marcus & Martinus - "Unforgettable"
2. Украина - alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria
3. Германия - ISAAK - "Always On The Run"
4. Люксембург - TALI - "Fighter"
5. Нидерланды - Joost Klein - "Europapa"
6. Израиль - Эден Голан - "Hurricane"
7. Литва - Сильвестр Белт - "Luktelk"
8. Испания - Nebulossa - "ZORRA"
9. Эстония - 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
10. Ирландия - Bambie Thug - "Doomsday Blue"
11. Латвия - Dons - "Hollow"
12. Греция - Marina Satti - "ZARI"
13. Великобритания - Olly Alexander - "Dizzy"
14. Норвегия - Gåte - "Ulveham"
15. Италия - Angelina Mango - "La Noia"
16. Сербия - TEYA DORA - "RAMONDA"
17. Финляндия - Windows95man - "No Rules!"
18. Португалия - iolanda - "Grito"
19. Армения - LADANIVA - "Jako"
20. Кипр - Silia Kapsis - "Liar"
21. Швейцария - Nemo - "The Code"
22. Словения - Raiven - "Veronika"
23. Хорватия - Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"
24. Грузия - Нуца Бузаладзе - "Firefighter"
25. Франция - Slimane - "Mon Amour"
26. Австрия - Kaleen - "We Will Rave"