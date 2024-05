"Евровидение 2024". Порядок выступления финалистов

Сегодня вечером, 11 мая состоится грандиозный финал "Евровидения".



Всего в конкурсе приняли участие 37 стран, которые были разделены пополам и боролись за место в финале в двух полуфиналах во вторник (7 мая) и в четверг (9 мая). Сегодня вечером 26 из них выступят в финале. Начало финала – в 22:00.



По данным Eurovision World, фаворитом на победу в конкурсе является Хорватия, чья песня "Rim Tim Tagi Dim", представленная группой Baby Lasagna, имеет 42-процентные шансы получить корону в этом году.



Полный порядок финала "Евровидения 2024" таков:



1. Швеция - Marcus & Martinus - "Unforgettable"

2. Украина - alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

3. Германия - ISAAK - "Always On The Run"

4. Люксембург - TALI - "Fighter"

5. Нидерланды - Joost Klein - "Europapa"

6. Израиль - Эден Голан - "Hurricane"

7. Литва - Сильвестр Белт - "Luktelk"

8. Испания - Nebulossa - "ZORRA"

9. Эстония - 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10. Ирландия - Bambie Thug - "Doomsday Blue"

11. Латвия - Dons - "Hollow"

12. Греция - Marina Satti - "ZARI"

13. Великобритания - Olly Alexander - "Dizzy"

14. Норвегия - Gåte - "Ulveham"

15. Италия - Angelina Mango - "La Noia"

16. Сербия - TEYA DORA - "RAMONDA"

17. Финляндия - Windows95man - "No Rules!"

18. Португалия - iolanda - "Grito"

19. Армения - LADANIVA - "Jako"

20. Кипр - Silia Kapsis - "Liar"

21. Швейцария - Nemo - "The Code"

22. Словения - Raiven - "Veronika"

23. Хорватия - Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

24. Грузия - Нуца Бузаладзе - "Firefighter"

25. Франция - Slimane - "Mon Amour"

26. Австрия - Kaleen - "We Will Rave"