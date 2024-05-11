



Некоторые демократы возмущены докладом Белого дома

Прогрессивные демократы в ярости после публикации отчета Государственного департамента, в котором принимаются заверения Израиля в том, что он использует американское оружие в соответствии с международным гуманитарным правом.



В докладе, правда, содержится "разумная оценка того, что Израиль иногда использовал поставляемое США оружие не в соответствии со своими обязательствами, но администрация не располагает достаточной информацией для проверки этих предполагаемых нарушений".



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"Этот отчет противоречит сам себе", - заявил сенатор Крис Ван Холлен из Мэриленда на брифинге с журналистами после публикации отчета. Ван Холлен был одним из ведущих критиков израильской военной кампании на Капитолийском холме.

Считается, что давление, оказанное им и другими демократами, сыграло важную роль в решении президента США Джо Байдена принять в феврале меморандум, требующий от всех получателей американской помощи в области безопасности предоставлять письменные гарантии того, что они используют американское оружие в соответствии с международным правом.



Этот меморандум о национальной безопасности - известный как NSM-20 - требовал от администрации Байдена выпускать отчет для Конгресса, определяя, принимает ли она заверения получателей помощи о соблюдении ими международного права, что Госдепартамент и сделал в пятницу.



В итоге меморандум не был использован так, как надеялись Ван Холлен и другие прогрессивные деятели.



"Он обеспечивает полезную структуру подотчетности, но она будет наиболее полезной, если решения будут выноситься на основе фактов и закона, а не на основе того, какими бы мы хотели видеть факты и закон", - продолжает Ван Холлен. "Они уклоняются от принятия решений по сложным... политически неудобным делам".



"Отчет может создать атмосферу, в которой люди будут настаивать на введении дополнительных ограничений на поставку наступательных вооружений Израилю, - предупреждает Ван Холлен.

