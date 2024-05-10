



Удар по пригороду Дамаска: ликвидированы двое проиранских боевиков

В результате удара по пригороду Дамаска в ночь на 9 мая погибли два боевика проиранской иракской группировки "Харакат Ан-Нуджаба".



Об этом сообщил новостной сайт "Коль Хабира", аффилированный с сирийской оппозицией.



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Напомним, что утром, 9 мая, к югу от Дамаска раздались мощные взрывы после того, как истребители нанесли удар по зданию. Сирийские СМИ приписали атаку Израилю.



В Сирии признали, что в результате атаки нанесен "материальный ущерб".



