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Удар по пригороду Дамаска: ликвидированы двое проиранских боевиков
10.05.2024 15:29 Алина Груднева

Удар по пригороду Дамаска: ликвидированы двое проиранских боевиков

В результате удара по пригороду Дамаска в ночь на 9 мая погибли два боевика проиранской иракской группировки "Харакат Ан-Нуджаба".

Об этом сообщил новостной сайт "Коль Хабира", аффилированный с сирийской оппозицией.

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Напомним, что утром, 9 мая, к югу от Дамаска раздались мощные взрывы после того, как истребители нанесли удар по зданию. Сирийские СМИ приписали атаку Израилю.

В Сирии признали, что в результате атаки нанесен "материальный ущерб".

 

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