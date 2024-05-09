



По зданию под Дамаском нанесен мощный удар

Рано утром, 9 мая, к югу от Дамаска раздались мощные взрывы после того, как истребители нанесли удар по зданию.



Об этом сообщили местные СМИ, традиционно приписав атаку Израилю.



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По словам источника, некоторые израильские ракеты были сбиты системой ПВО. В Сирии признали, что в результате атаки нанесен "материальный ущерб". Информация о пострадавших и погибших не поступала.



"Сегодня на рассвете Израиль начал воздушную агрессию со стороны Голан, нацелившись на здание в сельской местности Дамаска. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты и сбили некоторые из них. Агрессия привела к некоторым материальным потерям", - сказал сирийский военный источник.