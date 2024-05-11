



В результате сильных наводнений в Афганистане погибло не менее 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в результате наводнений в северной провинции Афганистана Баглан в пятницу, сообщил представитель министерства внутренних дел, добавив, что число погибших может возрасти. Видеозаписи наводнений распространяются в социальных сетях.



"Недавние наводнения в провинции Баглан привели к масштабным разрушениям. По сообщениям, оно унесло множество жизней и разрушило сотни домов, что привело к перемещению населения. Пожалуйста, помогите пострадавшим, сделав пожертвование", - написал один из пользователей на сайте X, а также поделился видеороликом.



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После сильных дождей более пяти районов Баглана оказались затоплены, по словам представителя министерства Абдула Матина Кани, который сообщил Reuters, что некоторые семьи оказались в затруднительном положении и нуждаются в немедленной помощи.



Afghanistan finds itself on the forefront of climate change impacts, with recent flash floods in the north claiming the lives of over a hundred people.



pic.twitter.com/nmDcje9BZ8 — Habib Khan (@HabibKhanT) May 10, 2024