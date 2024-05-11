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18-летний сын Трампа отложил начало политической карьеры
11.05.2024 12:14 MIGnews.com

18-летний сын Трампа отложил начало политической карьеры

Младший сын бывшего президента Дональда Трампа, Бэррон Трамп, не будет участвовать в Республиканском национальном съезде в качестве делегата от Флориды, сообщила в пятницу его мать.

"Хотя для Бэррона большая честь быть выбранным в качестве делегата Республиканской партией Флориды, он с сожалением отказывается от участия в съезде из-за ранее взятых на себя обязательств", - заявили в офисе Мелании Трамп.

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Председатель Республиканской партии Флориды Эван Пауэр заявил в среду, что 18-летний Бэррон станет одним из 41 делегата от Флориды на общенациональном съезде, на котором GOP намерена официально выдвинуть его отца кандидатом в президенты на всеобщих выборах в ноябре.
 

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